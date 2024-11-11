На Приморье обрушатся сильные дожди, переходящие в снег — дата

В предстоящие четверг и пятницу над акваторией Желтого моря образуются термодинамические условия, способствующие формированию приземного циклона и усилению атмосферного фронта над территорией Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом заявил главный синоптик края Борис Кубай. Подробности в материале.
В субботу, 16 ноября, фронт и циклон приближаются к Приморскому краю, ожидаются сильные дожди, а к ночи воскресенья дождевые осадки могут перейти в снег. Температура воздуха опустится до пяти градусов со знаком минус, что увеличит риск гололеда и скользкой поверхности.
«По результатам сегодняшних расчетов можно сделать предварительный вывод, что при этом вероятность снегопада во Владивостоке пока нулевая. Но впереди почти неделя, будем продолжать расчеты на регулярно обновляемых данных. А наш разговор можно будет продолжить в четверг-пятницу,
Напомним, во вторник в Приморье ожидается потепление и дожди.