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На Приморье обрушатся сильные дожди, переходящие в снег — дата

Синоптики рассказали об ухудшении погоды в крае.

Сейчас в Олбани: +8° 4 м/с 76% 753 мм рт. ст. +7°
Источник: PrimaMedia.ru

В предстоящие четверг и пятницу над акваторией Желтого моря образуются термодинамические условия, способствующие формированию приземного циклона и усилению атмосферного фронта над территорией Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом заявил главный синоптик края Борис Кубай. Подробности в материале.

В субботу, 16 ноября, фронт и циклон приближаются к Приморскому краю, ожидаются сильные дожди, а к ночи воскресенья дождевые осадки могут перейти в снег. Температура воздуха опустится до пяти градусов со знаком минус, что увеличит риск гололеда и скользкой поверхности.

«По результатам сегодняшних расчетов можно сделать предварительный вывод, что при этом вероятность снегопада во Владивостоке пока нулевая. Но впереди почти неделя, будем продолжать расчеты на регулярно обновляемых данных. А наш разговор можно будет продолжить в четверг-пятницу, 14—15 ноября», — уточнил метеоролог.

Напомним, во вторник в Приморье ожидается потепление и дожди.