На Приморье обрушатся сильные дожди, переходящие в снег — дата

«По результатам сегодняшних расчетов можно сделать предварительный вывод, что при этом вероятность снегопада во Владивостоке пока нулевая. Но впереди почти неделя, будем продолжать расчеты на регулярно обновляемых данных. А наш разговор можно будет продолжить в четверг-пятницу, 14—15 ноября », — уточнил метеоролог.