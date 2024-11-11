Омские медики более месяца искусственно очищали пациенту кровь

Через небольшой прокол лапароскопическим методом ее удалили, однако к длительному эффекту это не привело. Тогда пациенту провели открытую операцию, но на этом лечение не остановилось. Более месяца медики искусственно очищали кровь пациента от накопившихся токсинов.