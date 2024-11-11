Омские медики более месяца искусственно очищали пациенту кровь

Врачи ГКБ № 1 имени Кабанова больше месяца боролись за жизнь пациента с острым панкреатитом. Мужчину средних лет доставили в больницу в тяжелом состоянии, из-за воспаления поджелудочной железы у него образовалось большое количество жидкости в животе.
Через небольшой прокол лапароскопическим методом ее удалили, однако к длительному эффекту это не привело. Тогда пациенту провели открытую операцию, но на этом лечение не остановилось. Более месяца медики искусственно очищали кровь пациента от накопившихся токсинов.
«Благодаря слаженной работе медиков нескольких отделений состояние стабилизировалось. Учитывая большой раневой дефект, был применен метод лечения ран отрицательным давлением с использованием специальной вакуумной системы, что в настоящее время, является самым современным методом лечения у данного вида пациентов», — рассказал лечащий врач пациента, врач-хирург хирургического отделения № 1 ГКБ № 1 им. Кабанова А. Н. Алексей Рылов.
Сейчас мужчина уже выписан из больницы, он проходит курс реабилитации.