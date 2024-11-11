Стало известно, какие адреса затронет отключение света в Иркутске 11 ноября 2024

Отключение света в Иркутске 11 ноября 2024 коснется домов на более чем 50 улицах. По большинству адресов работы завершат до четырех часов дня, но некоторым придется ждать подключения до шести вечера. Подробнее ознакомиться с графиком отключений можно в фотокарточках ниже.