Стало известно, какие адреса затронет отключение света в Иркутске 11 ноября 2024

Очередное отключение света в Иркутске 11 ноября 2024 затронет часть домов в Правобережном районе. Как сообщили в тг-канале «Свет 38», ограничения начнутся с девяти утра.
Отключение света в Иркутске 11 ноября 2024.
— Будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на электрических сетях, — пояснили энергетики.
Отключение света в Иркутске 11 ноября 2024 коснется домов на более чем 50 улицах. По большинству адресов работы завершат до четырех часов дня, но некоторым придется ждать подключения до шести вечера. Подробнее ознакомиться с графиком отключений можно в фотокарточках ниже.
Часть домов в Правобережном районе Иркутска останется без света 11 ноября. Фото: тг-канал Свет 38. Отключение света в Иркутске 11 ноября 2024 коснется домов на более чем 50 улицах. Фото: тг-канал Свет 38. По большинству адресов работы завершат до четырех часов дня. Фото: тг-канал Свет 38.