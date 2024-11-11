«СКА-Хабаровск» добился победы в непростом домашнем матче с «Уфой»

В 18-м туре МЕЛБЕТ-Первой лиги клуб «СКА-Хабаровск» на родном газоне принимал «Уфу» и смог в этом непростом матче добиться победы с минимальным счётом. Для дальневосточников команда из столицы Башкортостана является одним из самых неудобных соперников: за всю историю противоборства красно-синие не могли взять верх до 10 ноября 2024 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В вязкой игре с обоюдными ошибками и промахами хабаровчане смогли выйти вперёд только во втором тайме. Камран Алиев на 60-й минуте выцелил Рамазана Гаджимурадова, и полузащитник выдал идеальную передачу в штрафную на Георгия Гонгадзе. Форвард красно-синих неожиданно для болельщиков не пробил в касание, нападающий выдержал длинную паузу и, только когда под мяч бросились защитники и вратарь «Уфы», внешней стороной стопы отправил снаряд в сетку.
— Очень тяжёлая игра, команда настраивалась, что будет нелегко с ними играть, — сказал после матча главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский. — Много брака, но есть такие матчи, когда мы не можем забивать много голов. В таких встречах решает один гол, что и получилось. Нам удалось забить. Я поблагодарил ребят, они — большие молодцы. Очень нужные три очка. После 18-го тура красно-синие прочно обосновались в самой середине турнирной таблицы, на 9-м месте из 18. В копилке «СКА-Хабаровска» 24 очка, и следующий матч с московским «Торпедо» — с 36 баллами лидирующего в турнире — станет для армейцев последним домашним в этом году. Болельщиков ждут на стадионе 17 ноября. Старт игры — в 15:00.
— На матч с «Торпедо» особо настраивать команду не придётся, потому что после обидного поражения в первом туре 0:4 ребята сами хотят взять реванш, футбольное поле покажет, — сказал Алексей Поддубский. — Для меня без разницы, с каким счётом команда выигрывает: 2:1, 3:2, 4:3. Главное, чтобы выигрывали. «Торпедо» много забивает, будем готовиться. Хорошая у них линия атаки, да и вообще хорошая команда, повторюсь, тем приятнее нам будет играть.