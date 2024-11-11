«СКА-Хабаровск» добился победы в непростом домашнем матче с «Уфой»

— Очень тяжёлая игра, команда настраивалась, что будет нелегко с ними играть, — сказал после матча главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский. — Много брака, но есть такие матчи, когда мы не можем забивать много голов. В таких встречах решает один гол, что и получилось. Нам удалось забить. Я поблагодарил ребят, они — большие молодцы. Очень нужные три очка. После 18-го тура красно-синие прочно обосновались в самой середине турнирной таблицы, на 9-м месте из 18. В копилке «СКА-Хабаровска» 24 очка, и следующий матч с московским «Торпедо» — с 36 баллами лидирующего в турнире — станет для армейцев последним домашним в этом году. Болельщиков ждут на стадионе 17 ноября. Старт игры — в 15:00.