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С похолоданием в Омске скопились крупные пробки

Утром понедельника, 11 ноября 2024 года, на Омск обрушилось похолодание. Всё, что накануне таяло и становилось водой, теперь превратилось в лед. Судя по всему, погодные условия сказались на дорожной ситуации.

Источник: SuperOmsk.ru

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», на момент публикации на оживленных магистралях наблюдаются заторы. Наиболее плотное движение сложилось на проспектах Маркса, Королева, Красноярскому тракту, улицам Думской, Герцена, Красному Пути, Кемеровской, Степанца, 3-й Енисейской, 5-й Кировской, 12 Декабря, Кирова, Хабаровской, 3-й Транспортной, 4-й Транспортной, 1-й Военной, Заозерной и некоторым другим. В целом загруженность омских дорог оценивается в 7 баллов из 10.

При этом на карте ресурса обозначены места нескольких утренних аварий. В частности, сообщается о ДТП по улице Интернациональной возле Главпочтамта; на 20 лет РККА между 3-й линией и Куйбышева в сторону центра.