С похолоданием в Омске скопились крупные пробки

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», на момент публикации на оживленных магистралях наблюдаются заторы. Наиболее плотное движение сложилось на проспектах Маркса, Королева, Красноярскому тракту, улицам Думской, Герцена, Красному Пути, Кемеровской, Степанца, 3-й Енисейской, 5-й Кировской, 12 Декабря, Кирова, Хабаровской, 3-й Транспортной, 4-й Транспортной, 1-й Военной, Заозерной и некоторым другим. В целом загруженность омских дорог оценивается в 7 баллов из 10.
При этом на карте ресурса обозначены места нескольких утренних аварий. В частности, сообщается о ДТП по улице Интернациональной возле Главпочтамта; на 20 лет РККА между 3-й линией и Куйбышева в сторону центра.