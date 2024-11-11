Дайте второй шанс: дворняжку с щенятами оставили умирать во Владивостоке

Неизвестный выбросил на железнодорожные пути беспомощную собаку вместе с ее 10 новорожденными щенками в районе станции Весенняя во Владивостоке. По словам очевидцев, как минимум трое из малышей уже погибли под колесами поезда, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Отчаявшаяся мать не может оставить погибших детенышей и постоянно возвращается к путям охранять их. Ночью эту душераздирающую картину заметила местная жительница Ирина, она рассказала о случившемся в социальных сетях. Помочь приехала волонтер Лилия, которая отнесла животных подальше от путей и накормила их. Есть вероятность, что мать снова вернется. Поэтому девушки попеременно следят за четвероногой подругой.
«Их вчера вечером выкинули, на машине привезли, скорее всего. Бросили прямо рядом с железнодорожными путями. В коробку засунули. Хотелось бы найти этих нелюдей», — поделилась Ирина мнением с корреспондентом «КП».
Сейчас от первоначальных десяти щенков в живых осталось лишь шесть. Женщины пытаются найти животным место для передержки. Лилия готова заплатить до 50 тысяч рублей добрым людям, которые возьмут животных. По ее словам, все местные приюты переполнены.
«Никто не забирает ни малышей, ни маму. Состояние у них нормальное вроде как. Очевидно, что собачка была домашней, а как только ощенилась — ее безжалостно выбросили», — говорит Ирина.
Редакция надеется, что кто-нибудь откликнется и поможет спасти оставшихся щенков и их родительницу.
Если вы готовы приютить у себя семейство или хотя бы часть от него, напишите по номеру — 8 902 555 07 62 (Ирина).
Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Находке на строительной площадке развернулась спасательная операция по вызволению собаки из полутораметровой ямы. Хозяин питомца самостоятельно достать ее не смог, пришлось обращаться к экстренным службам.