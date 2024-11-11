Дайте второй шанс: дворняжку с щенятами оставили умирать во Владивостоке

Отчаявшаяся мать не может оставить погибших детенышей и постоянно возвращается к путям охранять их. Ночью эту душераздирающую картину заметила местная жительница Ирина, она рассказала о случившемся в социальных сетях. Помочь приехала волонтер Лилия, которая отнесла животных подальше от путей и накормила их. Есть вероятность, что мать снова вернется. Поэтому девушки попеременно следят за четвероногой подругой.