В Омском аэропорту массово задерживаются вылеты в Москву

Сегодня утром в Омском аэропорту задержались вылеты сразу нескольких рейсов. Задержки начались еще ночью. Так, с небольшим опозданием на 20 минут вылетел рейс в Красноярск, на три часа был задержан рейс в Астану.
По состоянию на утро 11 ноября задержаны несколько рейсов в Москву. Борт «Аэрофлота» вылетел в аэропорт назначения в 07:50 вместо 05:40. До 08:40 (время вылета по расписанию 07:50) задержан рейс «Уральских авиалиний», до 08:30 (по расписанию в 06:45) — борт S7. Немного меньше, чуть более чем на 20 минут, задержался вылет в Москву самолета авиакомпании «Победа».
Вылет остальных рейсов из Омского аэропорта пока анонсирован по расписанию.