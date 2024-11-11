В Омском аэропорту массово задерживаются вылеты в Москву

По состоянию на утро 11 ноября задержаны несколько рейсов в Москву. Борт «Аэрофлота» вылетел в аэропорт назначения в 07:50 вместо 05:40. До 08:40 (время вылета по расписанию 07:50) задержан рейс «Уральских авиалиний», до 08:30 (по расписанию в 06:45) — борт S7. Немного меньше, чуть более чем на 20 минут, задержался вылет в Москву самолета авиакомпании «Победа».