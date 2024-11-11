В Госдуме предложили сдавать жилье мигрантам только по договору и на год

Политик также подчеркнул необходимость запрета на субаренду мигрантами своим «родственникам, друзьям и землякам». В случае нарушения условий договора предлагается его расторжение и выселение арендаторов. Предусмотрены меры ответственности не только для иностранных арендаторов, но и для собственников жилья, если они способствуют созданию так называемых «резиновых» квартир. Слуцкий считает, что такие меры помогут восстановить порядок в жилых домах и повысят безопасность граждан.