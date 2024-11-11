Вильфанд назвал 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений

С высокой вероятностью 2024 год может стать самым жарким годом на планете за всю историю наблюдений, превзойдя рекорд, установленный в 2023 году. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он отметил, что анализ температурных показателей за последние десять месяцев позволяет с большой степенью уверенности утверждать, что 2024 год станет самым теплым.
Вильфанд объяснил, что такой прогноз обусловлен природным явлением Эль-Ниньо, которое действовало до мая этого года и способствовало глобальному повышению температуры. Он подчеркнул, что в настоящее время первое место в списке самых жарких лет занимает 2023 год, когда Эль-Ниньо продолжало оказывать влияние более семи месяцев.
Синоптик также добавил, что уже около 14 месяцев подряд средняя температура океана в умеренных широтах остается на рекордно высоком уровне, что свидетельствует о том, что влияние Эль-Ниньо ощущается не только в экваториальных зонах.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зимний период в Центральной России в этом году ожидается мягким и снежным. По его словам, декабрь и весь зимний сезон будут значительно теплее обычного, с небольшим количеством снега.