Вильфанд назвал 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений

Вильфанд объяснил, что такой прогноз обусловлен природным явлением Эль-Ниньо, которое действовало до мая этого года и способствовало глобальному повышению температуры. Он подчеркнул, что в настоящее время первое место в списке самых жарких лет занимает 2023 год, когда Эль-Ниньо продолжало оказывать влияние более семи месяцев.