Началось: Новосибирск встал в 8-балльных пробках из-за снега

В понедельник, 11 ноября, в Новосибирске существенно затруднено движение транспорта. Онлайн-сервисы Яндекс. Карты и 2ГИС оценивают пробки в 8 баллов. Начало рабочей недели — не единственная и, скорее всего, не главная причина.
Вечером в воскресенье в городе начался снегопад. Он продолжался практически всю ночь и продолжается сейчас. Больших снежных завалов нет, потому что температура около ноля и снег тает. Но на дорогах то, что водители называют «кашей». После нескольких месяцев без снега некоторые водители забыли, что такая ситуация требует особого внимания и осторожности. На городских улицах в понедельник много мелких аварий. Пробки регистрируются во всех районах города.
Согласно прогнозам погоды, на неделе с 11 по 17 ноября снег в Новосибирске будет идти ежедневно.