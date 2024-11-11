Началось: Новосибирск встал в 8-балльных пробках из-за снега

Вечером в воскресенье в городе начался снегопад. Он продолжался практически всю ночь и продолжается сейчас. Больших снежных завалов нет, потому что температура около ноля и снег тает. Но на дорогах то, что водители называют «кашей». После нескольких месяцев без снега некоторые водители забыли, что такая ситуация требует особого внимания и осторожности. На городских улицах в понедельник много мелких аварий. Пробки регистрируются во всех районах города.