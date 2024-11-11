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Началось: Новосибирск встал в 8-балльных пробках из-за снега

Характер погоды изменился, и дорожная ситуация сразу ухудшилась.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В понедельник, 11 ноября, в Новосибирске существенно затруднено движение транспорта. Онлайн-сервисы Яндекс. Карты и 2ГИС оценивают пробки в 8 баллов. Начало рабочей недели — не единственная и, скорее всего, не главная причина.

Вечером в воскресенье в городе начался снегопад. Он продолжался практически всю ночь и продолжается сейчас. Больших снежных завалов нет, потому что температура около ноля и снег тает. Но на дорогах то, что водители называют «кашей». После нескольких месяцев без снега некоторые водители забыли, что такая ситуация требует особого внимания и осторожности. На городских улицах в понедельник много мелких аварий. Пробки регистрируются во всех районах города.

Согласно прогнозам погоды, на неделе с 11 по 17 ноября снег в Новосибирске будет идти ежедневно.