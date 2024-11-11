В пяти районах Челябинска из кранов может пойти зеленая вода

При появлении в кранах зеленой горячей воды необходимо сообщить об этом в управляющую организацию и АО «УСТЭК-Челябинск». Также окрашенная жидкость может разлиться на улице. В этом случае информацию нужно передать в диспетчерскую службу компании по телефону: 8 (351) 246−40−00 .