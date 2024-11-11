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В пяти районах Челябинска из кранов может пойти зеленая вода

В пяти районах Челябинска из кранов может пойти зеленая вода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

АО «УСТЭК-Челябинск» 11 и 12 ноября будет проводить проверку тепловых и внутридомовых сетей на наличие утечек с помощью специального красителя — уранина.

Испытания пройдут в Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом районах.

«Ярко-зеленый цвет подкрашенной воды легко обнаружить и оперативно устранить неисправность», — говорится в комментарии городской администрации.

При появлении в кранах зеленой горячей воды необходимо сообщить об этом в управляющую организацию и АО «УСТЭК-Челябинск». Также окрашенная жидкость может разлиться на улице. В этом случае информацию нужно передать в диспетчерскую службу компании по телефону: 8 (351) 246−40−00.

ЖКХ