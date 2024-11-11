Омск захватил своеобразный признак скорой зимы

В результате омичи поддались желанию и соорудили повсюду своеобразный признак скорой зимы — снеговиков.
«Хладнокровные» человечки выстроились во многих дворах и скверах города, причем не только из снега и веток. В городе можно найти и более сложные варианты с аксессуарами из реальной жизни — шарфами, перчатками, шапками и очками.
Правда, к вечеру 10 ноября снег стал таять, что сказалось на некоторых снеговиках. Однако в понедельник, 11 ноября, в город пришло значительное похолодание, а значит, можно предположить, что оставшиеся целыми персонажи стали только крепче.