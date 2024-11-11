В Омске школьные звонки заменят на мелодии из классических произведений

В ноябре, например, для школьных звонков будут использоваться отрывки из песен Александры Пахмутовой: в список вошли «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей». В декабре на смену звонкам придут произведения Петра Чайковского — учащиеся будут слышать отрывки из его балетов.