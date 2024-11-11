В Омске 10-летнего ребенка наградили за мужество

Осенью в селе Славянка в Нововаршавском районе во дворе частного дома пенсионерки загорелся мусор. Дым, идущий со двора, заметили соседи, среди которых был 10-летний Владислав Шешиков. Мальчик начал стучать в окна соседям и звонить знакомым взрослым. После того как оповестил всех о происходящем, мальчик набрал воды в таз и побежал заливать огонь. До прибытия помощи он успел несколько раз сбегать за водой, а потом вместе с другими соседями помог пожилой соседке выйти из дома.