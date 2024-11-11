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В Самарской области 11 ноября воздух прогреется до +4

В понедельник, 11 ноября, в Самарской области будет без существенных осадков и до +4.

Сейчас в Олбани: +9° 5 м/с 87% 748 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Понедельник, 11 ноября 2024 года, в Самарской области будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Днем столбики термометров поднимутся до +4. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Самаре, Тольятти и Сызрани будет чуть холоднее, чем в среднем по области. Днем синоптики обещают +1… +3. Будет дуть северо-западный ветер, его скорость — около 5… 10 метров в секунду.

Во вторник, 12 ноября 2024 года, существенных осадков тоже не ожидают. Ночью −1… −6, днем −2… +3.

В среду, 13 ноября 2024 года, днем местами может пройти дождь и мокрый снег. В темное время суток столбики термометров покажут −1… −6, в светлое −2… +3.