В Самарской области 11 ноября воздух прогреется до +4

Понедельник, 11 ноября 2024 года, в Самарской области будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Днем столбики термометров поднимутся до +4. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В Самаре, Тольятти и Сызрани будет чуть холоднее, чем в среднем по области. Днем синоптики обещают +1… +3. Будет дуть северо-западный ветер, его скорость — около 5… 10 метров в секунду.
Во вторник, 12 ноября 2024 года, существенных осадков тоже не ожидают. Ночью −1… −6, днем −2… +3.
В среду, 13 ноября 2024 года, днем местами может пройти дождь и мокрый снег. В темное время суток столбики термометров покажут −1… −6, в светлое −2… +3.