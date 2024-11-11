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В Уфе появились вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей

Список опубликовали в мэрии столицы Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Уфы опубликовала список наиболее высокооплачиваемых вакансий. По предоставленным данным, зарплаты колеблются от 104 до 200 тысяч рублей.

Самое высокое предложение поступило для каменщика-облицовщика. Компания предлагает зарплату от 170 до 200 тысяч рублей. Инженеру по наладке и испытаниям выставлено предложение с зарплатой от 180 тысяч рублей.

Ищут также монтажника турбоустановок с предложением в 140 тысяч рублей. Открыта вакансия оператора станков с программным управлением с зарплатой от 109 тысяч рублей.

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