В Иркутской области создали петицию против снижения нормативов по дифтарифу

Напомним, что с 1 июля 2024 года в Иркутской области не только ввели дифференцированный тариф на электроэнергию. По словам губернатора региона, в правительстве не учли, что в Иркутской области многие жители отапливают дома электричеством. Он обратился к правительству РФ с предложением увеличить первый диапазон до не менее чем 9 тысяч кВт*ч в месяц.