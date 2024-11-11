В Иркутской области создали петицию против снижения нормативов по дифтарифу

Жители Иркутской области создали петицию против введения дифференцированного тарифа на электроэнергию в регионе. Петиция адресована председателю правительства России Михаилу Мишустину и губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.
«Отопительный сезон здесь продолжается больше полугода, что требует значительного потребления энергии для обогрева жилых помещений. В условиях отсутствия газификации электроэнергия остается основным источником тепла для многих семей, особенно в частном секторе. Новый дифференцированный тариф приводит к тому, что многие жители вынуждены платить по максимальным ставкам именно в зимний период, когда потребность в электроэнергии возрастает до критических значений», — говорится в документе.
Авторы петиции требуют увеличить минимальный порог потребления электроэнергии по минимальному тарифу до 20 тысяч кВт-ч в месяц. На сегодня петицию подписали 3980 жителей региона.
Напомним, что с 1 июля 2024 года в Иркутской области не только ввели дифференцированный тариф на электроэнергию. По словам губернатора региона, в правительстве не учли, что в Иркутской области многие жители отапливают дома электричеством. Он обратился к правительству РФ с предложением увеличить первый диапазон до не менее чем 9 тысяч кВт*ч в месяц.