Пенсионерке из Братска выплатят 50 тысяч рублей после нападения собаки

В Братске 74-летняя пенсионерка получит компенсацию, после укуса бездомной собаки. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, животное напало на женщину в апреле текущего года, когда та шла на свой дачный участок в СНТ «Огородник».