Пенсионерке из Братска выплатят 50 тысяч рублей после нападения собаки

В Братске 74-летняя пенсионерка получит компенсацию, после укуса бездомной собаки. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, животное напало на женщину в апреле текущего года, когда та шла на свой дачный участок в СНТ «Огородник».
— Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда, причиненного вследствие нападения бесхозяйного животного. Падунский районный суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу пострадавшей компенсацию в размере 50 тыс. рублей, — поделились в надзорном органе.
В свою очередь администрация попыталась обжаловать решение, аргументируя недостаточное количество доказательств о бездействии властей в рамках заключенного контракта по отлову.
Тогда уже Иркутский областной суд отклонил доводы администрации и оставил решение райсуда без изменений. Теперь за исполнением проследят в надзорном органе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю на территории Иркутской области 55 человек пострадали в авариях. ДТП стало летальным для трех человек.