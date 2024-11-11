В РФ создали программу по автоподбору материала для замещения дефектов лица

«Такая “дополненная реальность” имеет настолько высокий коэффициент точности, что мы рассчитываем углы, под которыми будут закручены винты для крепления пластин на лоскуте, с точностью до одного градуса. Пластины из титана также изготавливаются на 3D-принтере конкретно под геометрические параметры лица пациента», — отмечает один из разработчиков, ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии СамГМУ Владимир Ивашков.