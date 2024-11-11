В РФ создали программу по автоподбору материала для замещения дефектов лица

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработали программу, которая автоматически на основе данных компьютерной томографии подбирает пластический материал для замещения дефектов костной ткани лица, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
По информации пресс-службы, программа анализирует виртуальную модель дефекта лица, выстроенную на основе данных компьютерной томографии (КТ), и выдает хирургу подсказки о том, какой пластический материал необходим в данном случае. Затем на базе виртуальной модели дефекта на 3D-принтере печатаются направляющие для разрезов и распилов выбранного пластического материала.
«Такая “дополненная реальность” имеет настолько высокий коэффициент точности, что мы рассчитываем углы, под которыми будут закручены винты для крепления пластин на лоскуте, с точностью до одного градуса. Пластины из титана также изготавливаются на 3D-принтере конкретно под геометрические параметры лица пациента», — отмечает один из разработчиков, ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии СамГМУ Владимир Ивашков.
Специалисты СамГМУ выстроили полный алгоритм действий при операциях по устранению дефектов лица, включающий все этапы от планирования до проведения операции. Программа уже применяется на практике в университетских клиниках.