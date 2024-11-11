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Казахстан получит 11 млрд кубометров воды к апрелю 2025 года

Министры стран Центральной Азии утвердили график подачи воды.

Источник: Otyrar.kz

АСТАНА, 11 ноя — Sputnik. Около 11 млрд кубометров воды получит Казахстан по реке Сырдарья. Они поступят к 1 апрелю 2025 года в Шардаринское водохранилище.

К такому соглашению пришли участники 87-го заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии. На мероприятие в Ашхабаде съехались руководители водных ведомств Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Кыргызстан был в качестве наблюдателя.

Кроме того, участники заседания утвердили прогнозные графики режимов работы водохранилищ в бассейнах рек Сырдарья и Амударья, а также лимиты подачи воды для стран Центральной Азии на осенне-зимний период 2024—2025 года.

«В этом году, благодаря переговорам и совместным действиям, мы обеспечили эффективное распределение воды в бассейне реки Сырдарья. Также хотелось бы положительно отметить совместную работу, проделанную по итогам 86-го заседания. В частности, были реализованы договоренности по водно-энергетическому сотрудничеству с Кыргызстаном, а также приняты меры по согласованию режима работы водохранилища “Бахри-Точик” в поливной период нынешнего года», — сказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Следующее заседание по водным ресурсам пройдут в Душанбе в начале 2025 года.