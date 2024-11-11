Казахстан получит 11 млрд кубометров воды к апрелю 2025 года

«В этом году, благодаря переговорам и совместным действиям, мы обеспечили эффективное распределение воды в бассейне реки Сырдарья. Также хотелось бы положительно отметить совместную работу, проделанную по итогам 86-го заседания. В частности, были реализованы договоренности по водно-энергетическому сотрудничеству с Кыргызстаном, а также приняты меры по согласованию режима работы водохранилища “Бахри-Точик” в поливной период нынешнего года», — сказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.