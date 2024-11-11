Сибиреязвенные скотомогильники ремонтируют в Иркутской области

В Иркутской области ремонтируют сибиреязвенные скотомогильники. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на приведение захоронений в надлежащее состояние выделили 4,5 миллиона рублей.
— На территории Иркутской области зарегистрировано 15 сибиреязвенных скотомогильников, которые состоят на ветеринарном учете. Два раза в год инспекторским составом службы проводится их обследования на предмет биологической безопасности, — отметил руководитель службы ветеринарии региона Сергей Шевченко.
На территории скотомогильников запрещено косить траву, выгуливать скотину, выкапывать землю. Кроме того, с 1 января 2024 года опасные биологические отходы необходимо сжигать в печах или в траншеях. Главное, это делать до появления негорючего остатка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в поселке Каменск Чунского района в детском саду появилась собственная скважина. Теперь учреждение не нуждается в постоянном подвозе воды.