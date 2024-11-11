Игорь Кобзев ознакомился с работой соцобъектов в Усолье-Сибирском

Спортивное учреждение начало работать в этом году. В нём открыта детско-юношеская спортивная школа, работают секции футбола, спортивного туризма, бокса, велоспорта. Площадь двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса составляет 1750 квадратных метров. В нём оборудован универсальный игровой зал, где можно заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом и другими видами спорта. Для болельщиков сделаны две трибуны на 150 мест. Есть тренажёрные залы, спортивный зал для настольного тенниса, скалодром, медицинский кабинет, административные и вспомогательные помещения. Спорткомплекс рассчитан для проведения занятий для маломобильных групп населения.