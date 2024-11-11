Игорь Кобзев ознакомился с работой соцобъектов в Усолье-Сибирском

В рамках своего визита в Усолье-Сибирское губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил два социальных объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс и Усольский историко-краеведческий музей. Участие в работе приняли также член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Брилка, депутат Государственной Думы Антон Красноштанов, депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Франтенко.
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Первым социальным объектом, который посетил Игорь Кобзев, стал физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный по государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». Стоимость строительства составила свыше 261 миллиона рублей, из которых более 230 миллионов выделено из областного бюджета.
Спортивное учреждение начало работать в этом году. В нём открыта детско-юношеская спортивная школа, работают секции футбола, спортивного туризма, бокса, велоспорта. Площадь двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса составляет 1750 квадратных метров. В нём оборудован универсальный игровой зал, где можно заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом и другими видами спорта. Для болельщиков сделаны две трибуны на 150 мест. Есть тренажёрные залы, спортивный зал для настольного тенниса, скалодром, медицинский кабинет, административные и вспомогательные помещения. Спорткомплекс рассчитан для проведения занятий для маломобильных групп населения.
Игорь Кобзев выразил радость, что усольчане получили хороший спортивный комплекс, где дети смогут стать хорошими спортсменами. Особенно приятно, что в этом физкультурно-оздоровительном комплексе могут тренироваться и люди с ограниченными возможностями.
Усольский историко-краеведческий музей
Затем глава региона ознакомился с работой Усольского историко-краеведческого музея. В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» было осуществлено техническое оснащение музея. Из федерального и областного бюджета выделили 7,09 миллиона рублей. На эти средства приобрели и установили информационные интерактивные киоски и столы, витрины, мультимедийное оборудование, аудиосистемы, специальные столы для проведения мастер-классов.
Музей находится в многоквартирном жилом доме и собственного здания не имеет. Его фонды насчитывают около 20 тысяч экспонатов. В музее имеются залы истории села Усолье, советского быта, военной истории, «Химпрома», выставочные залы живописи, графики и фотографии и декоративно-прикладного искусства.
Заместитель министра культуры Иркутской области Руслан Дячук рассказал, что музей полностью переоснастили в рамках национального проекта «Культура». Было приобретено новое оборудование, сформированы новые экспозиции, создан зал древнего мира. Музей стал краше и новее, что позволило проводить более интересные мероприятия и увеличить посещаемость музея.
Игорь Кобзев предложил создавать аналогичные арт-кафе в других учреждениях культуры Иркутской области. Также он предложил мэру Усолья-Сибирского Максиму Торопкину рассмотреть возможность создания нового культурно-досугового объекта, в котором мог бы размещаться и молодёжный центр.
Кроме того, был поднят вопрос сохранения памятника истории и культуры — Дома Рассушина, который находится в неудовлетворительном состоянии. Право собственности принадлежит Российской Федерации, здание длительное время не использовалось и находится в аварийном состоянии. Глава региона поручил Правительству Иркутской области рассмотреть возможности восстановления здания и создания в нём музея.