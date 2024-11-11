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В Москве ожидаются облачная погода и до 3 градусов тепла

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

Сейчас в Олбани: +9° 4 м/с 81% 749 мм рт. ст. +7°
Источник: Mail.ru

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, без осадков и температура до плюс 3 градусов прогнозируются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 1−3 градусов тепла. В ночь на вторник может опустится до минус 2 градусов.

Ветер переменных направлений, 2−7 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 4 — минус 1 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градусов.