В красноярской Зеленой Роще на двое суток отключат холодную воду

Под отключения попадают дома на улицах Ястынская, Рокоссовского и Воронова. В «КрасКоме» пояснили, что в жилых домах и социальных учреждениях воды не будет только одни сутки — с 23:00 11 ноября до 24:00 12 ноября. В административных зданиях холодную воду отключат на период с 23:00 11 ноября до 24:00 13 ноября.
За это время рабочие должны успеть вынести магистральную сеть холодного водоснабжения из-под строящейся дороги-дублера улицы Гайдашовка. В «КрасКоме» напомнили, что дорогу на ул. Космонавтов строит УКС администрации Красноярска. Новый проезд поможет разгрузить микрорайон от автомобильных «пробок».
«Строитель дороги должен будет качественно и быстро выполнить сварочные работы на новом водоводе диаметром 720 мм. Чтобы холодная вода своевременно вернулась в дома красноярцев, поручил инженерам технадзора ужесточить приемку сварочных швов, а также оказать дорожникам профессиональную помощь при запуске в эксплуатацию нового участка сетей водоснабжения», — отметил генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.
На период с 23:00 11 ноября до 24:00 12 ноября без воды останутся дома:
ул. Воронова: 12а, 12б, 12 В, 12 г, 12д, 12к, 14, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14и, 16, 16б, 16 В, 16 г, 16ж, 18, 18 В, 18д, 20, 24, 16д (д/сад), 18а (школа), 18б (д/сад), 18 г (школа), 26 (д/сад); адм. здания: 12/1, 12/2, 12/3, 14/4 к1, 14/5а, 14б (хоз.корп.), 14 г, 14 В (спорт.комплекс); ул. Рокоссовского, 18 (общежитие), 20/2 (общежитие), 22, 24, 24а, 24б, адм. зд.: 20 (вуз), 20а, 20 г, 22 г, 22г/1, 22а, 22а/1 (долгострой), 22ж, 24а/2, 24 В, 24 г, 24д, 26д, 26 ст4 (хоз.корп.); ул. Ястынская, 2д, 2ж, 4, 6, 6 г, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 18, адм. зд: 1 г, 1г/3, 6а (ТЦ), 16, 21,
Административные здания попадают под отключения в период с 23:00 11 ноября до 24:00 13 ноября:
ул. Ястынская, 22, 22а, 23, 24, 24а, 27, 29, 31, 33, 33а, 37, 37/4, 39, 39/1, 39/3, 44, 45, 47/21, 54/1, 54/2; ул. Космонавтов, 16, 25, 27; ул. Гайдашовка, 1а, 1д, 3, 3а, 3 г, 4, 8, 18, 3/1, 3 стр. 9, 8 г, 8ж, 2а, 1 г; ул. Башиловская, 1, 1а/2, 1а, 1д, 2, 3, 3/3, 4, 4а, 5, 5а, 5а ст1, 5/1, 6, 8,11; ул. Технологическая, 3, 5, 8, 13, 15, 16; ул. Кардачинская, 14, 24, 30, 30/1, 24а; ул. Пограничников, 105, 105с1, 105а, 105стр5, 103стр4, 101, 101а, 93, 93а, 91, 83, 69, 67, 61, 61/1, 59/2, 57а, 55, 53, 53/1, 51, 51а, 43, 37, 35, 33, 31, 31/1, 31 г, 21, 15а, 44, 44и, 44д, 44/2, 42/1 (КраМЗ), 42 ст3 (КраМЗ-ТЕЛЕКОМ), 40 (КРАЗ), 28, 28 г, 14, 12, 12д, 10, 2, 2 г, 7а, 7д (ЛОС), 9 В, 9 г, 15а ст2, 19, 19а. ул. Кразовская, 4, 8, 12а, 10 г, ИТК: 6, 10, 12.
Подвозить воду на период отключения будут по трем маршрутам:
Маршрут № 1 12 ноября:
Воронова, 12а-12б с
Маршрут № 2 12 ноября:
Ястынская, 18 с
Маршрут № 3 12 и 13 ноября:
Кразовская, 6 с
Кразовская, 10 с
Кразовская, 12 (6м3) с
Рокоссовского, 20 с