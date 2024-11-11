В красноярской Зеленой Роще на двое суток отключат холодную воду

Ястынская, 18 с 09:00—09:30 с 19:00—19:30 ; Ястынская, 12а-14 с 09:30—10:00 с 19:30—20:00 ; Ястынская, 8−10 с 10:00—10:30 с 18:00—18:30 ; Воронова, 18 В с 10:30—11:00 с 18:30—19:00 ; Ястынская, 4−6 с 11:00—11:30 с 19:00—19:30 ; Ястынская, 2д-2ж с 11:30—12:00 с 19:30—20:00 ; Воронова, 18−20 с 12:00—12:30 с 20:00—20:30 ; Воронова, 18д с 12:30—13:00 с 20:30—21:00 .