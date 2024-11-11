На этапе Гран-при по фигурному катанию в Красноярске команда Этери Тутберидзе осталась без золота

В соревнованиях одиночниц школу «Хрустальный» представила только одна участница, Софья Акатьева. После короткой программы чемпионка России стала третьей, отстав от лидера на 9 баллов и имея за спиной двух участниц, которые заняли 4 и 5 места, лишь немного уступив Акатьевой. Софья не выступала полтора года, сейчас только «вкатывается» в сезон, и ей непросто. В ее программе нет четверных прыжков, и предстоит еще много работы, чтобы конкурировать с соперницами, которые все это время тренировались в полную силу.