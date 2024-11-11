На этапе Гран-при по фигурному катанию в Красноярске команда Этери Тутберидзе осталась без золота

Если результаты спортсменов мы видим в турнирной таблице, то соревнования тренеров и школ проходят негласно. И сегодня мы посчитали результаты воспитанников Этери Тутберидзе и ее тренерского штаба на этапе Гран-при в Красноярске.
В танцах на льду выступили два дуэта. Лучший результат у пары Елизавета Шичина/Павел Дрозд: 4 место. До пьедестала не хватило 3 балла, а отставание от победителей — почти 20 баллов.
Вторая танцевальная пара, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, 8 место.
В соревнованиях одиночниц школу «Хрустальный» представила только одна участница, Софья Акатьева. После короткой программы чемпионка России стала третьей, отстав от лидера на 9 баллов и имея за спиной двух участниц, которые заняли 4 и 5 места, лишь немного уступив Акатьевой. Софья не выступала полтора года, сейчас только «вкатывается» в сезон, и ей непросто. В ее программе нет четверных прыжков, и предстоит еще много работы, чтобы конкурировать с соперницами, которые все это время тренировались в полную силу.
В соревнованиях одиночников воспитанники Тутберидзе после короткой программы остались за пределами тройки лидеров. Даниил Самсонов стал четвертым, Андрей Мозалев — пятым.
В произвольной оба улучшили свой результат. Самсонов стал третьим, Мозалев — четвертым.
В парном катании от «Хрустального» выступила одна пара, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев. После короткой программы они стали вторыми, уступив только самым титулованным участникам соревнований, Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, и в произвольной программе сумели сохранить свое второе место.
А вот для тренерского штаба Тамары Москвиной Красноярск стал счастливым: два золота от Мишиной/Галлямова и Николая Угожаева и серебро Петра Гуменника.