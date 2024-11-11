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На этой неделе в Красноярск придут заморозки

Впрочем, к выходным снова потеплеет.

Сейчас в Олбани: +9° 4 м/с 81% 749 мм рт. ст. +7°
Источник: Krasnoyarskmedia

По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске ожидается похолодание. Сегодня, 11 ноября, синоптики обещают снег, а максимальная температура составит +3 и −1 в светлое и темное время суток.

Завтра ожидается +1 днем и −7 ночью.

В среду температура днем также составит −7, а в темное время суток опустится до −8.

В четверг днем незначительно потеплеет до −6, однако ночью ожидается −10. Также возможен снег.

В пятницу, 15 ноября, помимо снега, ожидается −4 днем и −8 ночью.

В субботу температура поднимется до −1 и −3 в светлое и темное время суток.

В воскресенье днем потеплеет до +1, а ночью ожидается −2.