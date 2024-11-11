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В Красноярске «Сокол» крупно проиграл пермскому «Молоту»

Пермяки одержали вторую победу подряд в очередной гостевой серии матчей.

Источник: БЕЛТА

Пермский «Молот» продолжил успешное выступление в гостевой серии матчей. В очередном туре чемпионата ВХЛ пермяки провели встречу в Красноярске.

«Молот» одержал уверенную победу над «Соколом» со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). По мнению главного тренера сибиряков, на поражение его команды повлияла уверенная игра вратаря соперника. Егор Горшков «засушил» игру, отбив 44 броска в створ ворот.

В составе «Молота» шайбы забросили: Арсений Ерохин (в большинстве), Дмитрий Бойчук, Руслан Галимзянов и Денис Голубев.

Серию матчей на чужом льду «Молот» продолжит: 12 ноября — в Новокузнецке против «Металлурга», 14 ноября — в Барнауле против «Динамо-Алтай». (6+).

«Норильск» на своем льду проиграл пермскому «Молоту». Пермяки в третьем периоде забросили две безответные шайбы.

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