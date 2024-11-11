В Красноярске «Сокол» крупно проиграл пермскому «Молоту»

«Молот» одержал уверенную победу над «Соколом» со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). По мнению главного тренера сибиряков, на поражение его команды повлияла уверенная игра вратаря соперника. Егор Горшков «засушил» игру, отбив 44 броска в створ ворот.