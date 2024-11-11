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Красноярец Павел Селиванов — чемпион мира по самбо среди слепых

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Чемпионат мира по самбо прошел в Астане (Казахстан). На турнире был разыгран 31 комплект медалей по спортивному самбо среди мужчин и женщин, по боевому самбо среди мужчин и женщин, а также по самбо слепых среди мужчин в классе SVI-1 (тотально слепые спортсмены).

Источник: Соцсети

В весовой категории до 98 кг в дисциплине «самбо слепых» чемпионом мира стал красноярский спортсмен Павел Селиванов. На пути к чемпионству Селиванов победил самбиста из Казахстана Аскара Каирова, а в финале одолел спортсмена из Узбекистана Ульмаса Раимова. Ранее на чемпионате мира красноярская спортсменка Ольга Артошина завоевала серебро в весовой категории свыше 80 кг.

Об этом сообщил ТГ-канал Минспорта Красноярского края.

Добавим, что Павел — тотально слепой человек, то есть не видит вообще ничего. И он стал чемпионом мира! Упорство и труд всё перетрут!

здоровье