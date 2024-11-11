Красноярец Павел Селиванов — чемпион мира по самбо среди слепых

В весовой категории до 98 кг в дисциплине «самбо слепых» чемпионом мира стал красноярский спортсмен Павел Селиванов. На пути к чемпионству Селиванов победил самбиста из Казахстана Аскара Каирова, а в финале одолел спортсмена из Узбекистана Ульмаса Раимова. Ранее на чемпионате мира красноярская спортсменка Ольга Артошина завоевала серебро в весовой категории свыше 80 кг.