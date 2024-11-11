В Ташкенте началась новая волна борьбы с уличной рекламой: спорные меры и вопросы к законности действий властей

Об одном из таких инцидентов рассказала столичная предпринимательница, недавно открывшая учебный центр. Она сообщила, что в воскресенье, в вечернее время, к зданию подъехали люди, представившиеся сотрудниками хокимията, которые без предъявления документов сняли вывеску её учебного центра, а также рекламные щиты соседних предприятий. По её словам, заказ вывески обошелся ей в немалую сумму — 3 миллиона сумов.
«Нам сказали, что реклама должна иметь “паспорт” и что это приказ хокима», — поделилась предпринимательница. Но, по её мнению, вывеска не является рекламой.
Она также подчеркнула, что действия сотрудников хокимията были грубыми и непрофессиональными.
«Почему нельзя было сделать это в рабочее время, проверив все документы?» — добавила она, требуя, чтобы хоким опубликовал приказ, по которому, якобы, действует эта акция.
Ситуация вызвала оживленную реакцию среди пользователей социальных сетей и мессенджеров. Один из комментаторов посоветовал предпринимательнице вызвать правоохранителей и оформить заявление на действия сотрудников хокимията, отмечая, что такие меры можно считать незаконными и подходящими под определение самоуправства.
«Снос должен проводиться в рамках закона, на основании судебного решения и силами судебных исполнителей, а не произвольно», — отметил он.
Некоторые пользователи отмечали, что проблемы с вывесками и рекламой в Ташкенте возникают периодически, и всегда вызывают множество вопросов. Один из пользователей напомнил, как в прошлые годы местные власти также проводили кампании против рекламных конструкций, что каждый раз оказывало негативное влияние на малый бизнес, так как видимость для клиентов напрямую зависит от вывесок.
Предпосылкой к началу этой «рекламной эпопеи» могло послужить заявление начальника Ташкентского городского управления ассоциации махаллей Фурката Махмудходжаева, который в пятницу призвал городской хокимият навести порядок в сфере уличной рекламы, особенно обратив внимание на LED-экраны, заполонившие городские улицы. По его словам, уличная реклама требует контроля и приведения в соответствие с установленными стандартами.
Многие предприниматели в Ташкенте, судя по развернувшемуся обсуждению, не видят обоснованности таких действий со стороны властей. Они подчеркивают, что для сноса или демонтажа любого объекта должно быть предусмотрено решение суда или другие законные основания, что минимизирует риски для бизнеса и позволяет соблюдать порядок.
Такой внезапный и, на взгляд предпринимателей, неподобающий подход вызывает серьёзные вопросы к методам работы хокимията. Бизнесмены продолжают настаивать на соблюдении своих прав и требуют публичного объяснения от властей, а также пересмотра порядка регулирования уличной рекламы в Ташкенте.