В Ташкенте началась новая волна борьбы с уличной рекламой: спорные меры и вопросы к законности действий властей

Некоторые пользователи отмечали, что проблемы с вывесками и рекламой в Ташкенте возникают периодически, и всегда вызывают множество вопросов. Один из пользователей напомнил, как в прошлые годы местные власти также проводили кампании против рекламных конструкций, что каждый раз оказывало негативное влияние на малый бизнес, так как видимость для клиентов напрямую зависит от вывесок.