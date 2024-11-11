Омский «Авангард» завершает переговоры с американским тренером

Информация о том, что «Авангард» готовит замену Сергею Звягину на посту главного тренера команды, обсуждалась уже давно. Вчера были названы возможные претенденты.
По информации «Спорт-экспресса», в клубе остановились на кандидатуре американского тренера Тодда Рирдена, переговоры с ним уже подходят к концу. 53-летний специалист может присоединиться к команде в течение двух недель, контракт будет подписан на полтора года.
Ранее Тодд Рирден был главным тренером «Вашингтона», до 2024 входил в состав тренерского клуба «“Питтсбурга”.