До 2,7 миллиона рублей: машины должников из Башкирии пустят с молотка

В начале зимы, 9 декабря, в Башкирии на аукционе распродадут конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах будут принимать еще три недели — до 2 декабря через электронную площадку «СберА».
Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 165 тысяч рублей. С молотка будут распроданы:
— Volkswagen Tiguan 2017 года выпуска — начальная цена лота составляет 1,3 миллиона рублей;
— Audi A6 2011- 622 тысячи рублей;
— Toyota Camry 2018 — 2,7 миллиона рублей;
— UAZ Patriot 2016 — 863 тысячи рублей;
— Volkswagen Tiguan 2009 — 935 тысяч рублей;
— UAZ Patriot 2014 — 165 тысяч рублей;
— Skoda Octavia 2020 — 1,8 миллиона рублей;
— Mercedes-Benz S-Класс 500 2006 — 1 миллион рублей;
— Renault Duster 2018 — 1,3 миллиона рублей;
— Renault Kaptur 2018 — 1,7 миллиона рублей;
— SsangYong Kyron 2010 — 570 тысяч рублей;
— Kia Rio 2014 — 956 тысяч рублей;
— Volkswagen Polo 2012 — 918 тысяч рублей;
— Hyundai Elantra 2014 — 1 миллиона рублей;
— Datsun on-DO 2018 — 641 тысяча рублей;
— Nissan Skyline 1999 — 540 тысяч рублей;
— Mitsubishi Lancer 2013 — 660 тысяч рублей;
— Lada Granta 2021 — 690 тысяч рублей;
— Skoda Fabia 2013 — 530 тысяч рублей;
— Kia Rio 2012 — 560 тысяч рублей;
— Lifan Х50 2016 — 600 тысяч рублей;
— Hyundai Sonata 2018 — 2,2 миллиона рублей;
— Renault Arkana 2021 — 1,8 миллиона рублей;
— Zotye T600 2018 — 884 тысячи рублей;
— Skoda Octavia 2012 — 748 тысяч рублей.
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