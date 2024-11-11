Птичьи столовые начали работать в Керженском заповеднике

Птичьи столовые начали действовать в экопарке Керженского заповедника в Нижегородской области, как только там установился первый снежный покров.
Об этом сообщает заповедник на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Как замечают сотрудники заповедника, в экопарке кормушки довольно медленно опустошают воробьи и синицы — они берут в столовой по одной семечке и расклевывают её.
Однако в кормушках питаются и так называемые «летающие хомяки» — сойки, и с такими посетителями кормушку надо часто загружать снова и снова. Сойки как более крупные пернатые легко прогоняют конкурентов поскромнее размерами. Кроме того, сойка набивает семечками зоб, улетает, прячет запасы и опять возвращается к заведению птичьего общепита.
До семи соек одновременно наблюдают с начала ноября сотрудники Керженского заповедника в птичьих столовых. Но конкуренция у них высокая — говорят, обедать в однойкормушке даже две сойки могут с трудом — более активная выгоняет соперника.
Но еды в птичьих столовых заповедника всем хватит, уверяют специалисты.
Ранее в Керженском заповеднике медведь помогал сотрудникам уничтожать воздушные шарики.