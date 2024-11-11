Птичьи столовые начали работать в Керженском заповеднике

Однако в кормушках питаются и так называемые «летающие хомяки» — сойки, и с такими посетителями кормушку надо часто загружать снова и снова. Сойки как более крупные пернатые легко прогоняют конкурентов поскромнее размерами. Кроме того, сойка набивает семечками зоб, улетает, прячет запасы и опять возвращается к заведению птичьего общепита.