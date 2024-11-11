Гололед и до +8°С ожидается в Беларуси в понедельник

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода и в основном без осадков. Утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый слабый. Дневная температура воздуха составит +2…+8°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске сегодня прогнозируется преобладание облачной погоды без существенных осадков. Столбик термометра поднимется в белорусской столице до +3…+5°C. Ветер неустойчивый 1−5 м/с.
В Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидаются схожие погодные условия: преобладание облачной погоды, вероятность осадков 5−10%, +4…+6°C, ветер неустойчивый 1−5 м/с.
В Бресте будет немного теплее — +5…+7°C. В городе над Бугом в понедельник синоптики обещают облачную погоду, вероятность осадков составляет 5−10%. Ветер неустойчивый 1−5 м/с.