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Гололед и до +8°С ожидается в Беларуси в понедельник

Во всех областных центрах, а также белорусской столице сегодня есть небольшая вероятность осадков, она составляет 5−10%.

Сейчас в Олбани: +9° 4 м/с 81% 749 мм рт. ст. +7°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода и в основном без осадков. Утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый слабый. Дневная температура воздуха составит +2…+8°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске сегодня прогнозируется преобладание облачной погоды без существенных осадков. Столбик термометра поднимется в белорусской столице до +3…+5°C. Ветер неустойчивый 1−5 м/с.

В Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидаются схожие погодные условия: преобладание облачной погоды, вероятность осадков 5−10%, +4…+6°C, ветер неустойчивый 1−5 м/с.

В Бресте будет немного теплее — +5…+7°C. В городе над Бугом в понедельник синоптики обещают облачную погоду, вероятность осадков составляет 5−10%. Ветер неустойчивый 1−5 м/с.