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ГАИ за выходные задержала в Уфе дюжину нетрезвых водителей

В Уфе за выходные поймали 12 пьяных водителей.
Источник: Комсомольская правда

На дорогах Уфы за минувшие выходные поймали дюжину пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

За прошедшие 48 часов было зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали ребенок и трое взрослых. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 689 нарушений правил дорожного движения.

— Задержано 12 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.

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