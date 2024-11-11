Сделайте эти простые действия и в вашу жизнь придут удача и богатство: зурхай от бурятского ламы с 11 по 17 ноября 2024

Зурхай на пять дней с 11 по 17 ноября 2024 года составил настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама. Зурхай — это прогноз, который основан на древней тибетской астрологии. С его помощью буддисты могут узнать о благоприятных и неблагоприятных днях.
Зурхай на 11 ноября, понедельник.
Понедельник станет благоприятным днем для занятий животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, многих начинаний, а также для решений вопросов, связанных с брачными, похоронными и судебными делами. Надевание и покупка обновок и украшений сулит удачу, исполнение желаний и известность. А приготовление лекарств, домашних блюд и заготовок впрок, посадка растений и уход за ними зарядят долголетием.
Но это не удачный день для того, чтобы закладывать фундамент, отправляться в путешествия, переезжать, заниматься военными и охотничьими делами.
У людей, которые родились в годы Овцы и Собаки, укрепится имидж.
Зурхай на 12 ноября, вторник.
Это хороший день для того, чтобы заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, бизнесом и многими начинаниями, посетить ЗАГС и кладбище. Весьма удачными будут вклады, инвестиции, вложения, купли и продажи, сделки и заключение договоров. Если дать деньги и прочее в долг, взаймы, в аренду, на прокат или во временное пользование — это к изобилию и достатку.
Но не стоит рыть колодцы, бурить скважины, решать вопросы, связанные с судебными, охотничьими и военными делами.
Люди, которые появились на свет в годы Мыши, Змеи, Коня и Свиньи. А вот у тех, кто родился в год Курицы могут быть убытки.
Зурхай на 13 ноября, среда.
Чем можно заниматься? Животноводством, растениеводством, культурой, наукой, браться за многие начинания, посещать ЗАГС и кладбище. Водные процедуры, в том числе, посещение целебных источников, а также приготовление лекарств, домашних блюд и заготовок впрок, посадка растений и уход за ними зарядят долголетием.
А вот заниматься торговлей, бизнесом, экстримом, совершать крупные покупки, участвовать в скачках и гонках, решать вопросы, связанные с судебными, охотничьими и военными делами — не рекомендуется. Вероятны ссоры, разногласия, увечья и переломы.
Повезет людям, которые родились в годы Мыши, Коровы, Дракона и Собаки. А вот людям, живущим под знаками Змеи и Коня стоит быть осторожнее.
Зурхай на 14 ноября, четверг.
Удачный день для того, чтобы заниматься животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, отправляться в путешествия, заниматься судебными, похоронными и военными делами. Земляные работы будут весьма полезны для ЖКТ. А стрижка волос — к счастью.
Но не стоит в этот день браться за многие начинания, покупать изделия из шкуры, кожи, пуха, продажи коня, машины, а также принимать участие в свадебной церемонии. Также лама не рекомендует проводить детские мероприятия и обучать малышей ходьбе и другим новым навыкам.
Люди, которые родились в годы Тигра, Зайца, Обезьяны и Курицы многое успеют. А вот тем, кто появился на свет в годы Коровы, Дракона и Овцы будет не хватать расторопности.
Зурхай на 15 ноября, пятница.
Животноводство, растениеводство, культура, торговля, наука, благотворительность, судебные дела — всем этим можно смело заниматься в последний рабочий день недели. Посадка растений и уход за ними укрепят связи, взаимоотношения, нервную систему и психику. А оказание помощи — к удаче. Стрижка волос привлечет благоденствие.
Но не стоит в этот день заниматься поручительством, покупать бывшую в употреблении технику, одежду и обувь, отправляться на охоту, участвовать в торжественных и похоронных церемониях. Не стоит что-то обещать и гарантировать.
Удача улыбнется людям, которые родились в годы Змеи, Коня, Овцы, Обезьяны и Курицы. Не стоит полагаться на удачу людям, которые появились на свет в годы Тигра.
Зурхай на 16 ноября, суббота.
Хороший день для того, чтобы заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей и военными делами. Земляные работы будут полезны для ЖКТ.
— Но не стоит отправляться в путешествия, браться за любые начинания закладывать фундамент, покупать машину, посещать свадебные и похоронные церемонии, заниматься судебными делами, — предупреждает лама.
Также не стоит браться за строительство дома, печи, камина, стелить крышу, давать в долг и начинать новое дело, проект, бизнес. Лучше не трогать заначку, отложенную на черный день, снимать со счета деньги, брать средства из запасов, хранилищ и т.д. Крайне не рекомендуется в этот день оказывать материальную помощь, начинать обучение и ремонт, совершать крупные покупки. Любые начинания сулят несчастья и убытки. А стрижка волос приведет к болезни.
День сложится удачно у людей, которые родились в годы Коровы и Зайца. А вот у тех, кто появился на свет в годы Свиньи все будет валиться из рук.
Зурхай на 17 ноября, воскресенье.
Последний день недели можно посвятить занятиям животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, благотворительностью. Смело отправляйтесь в путешествия, решайте вопросы, связанные с судебными и военными делами. Оказание помощи привлечет успех в торговле, покупках, бизнесе и в любой активности. Вклады, вложения, инвестиции принесут благополучие, уверенность и силу. Дача денег, прочего в долг, взаймы, в аренду, на прокат и во временное пользование укрепят имидж, имя и влияние.
Но стоит отказаться от планов, если вы задумали в этот день браться за некоторые начинания, закладывать фундамент, покупать обновки, посещать ЗАГС и кладбище. Стрижка волос — к ухудшению внешнего вида.
Люди, которые родились в годы Дракона будут излучать уверенность.