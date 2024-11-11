Сделайте эти простые действия и в вашу жизнь придут удача и богатство: зурхай от бурятского ламы с 11 по 17 ноября 2024

Это хороший день для того, чтобы заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, бизнесом и многими начинаниями, посетить ЗАГС и кладбище. Весьма удачными будут вклады, инвестиции, вложения, купли и продажи, сделки и заключение договоров. Если дать деньги и прочее в долг, взаймы, в аренду, на прокат или во временное пользование — это к изобилию и достатку.