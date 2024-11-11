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Метеоролог предупредил свердловчан о похолодании до −23 градусов

Свердловскую область ждет кратковременное похолодание. Ночные температуры будут достигать на севере региона −18, −23 градусов. Об этом свидетельствует прогноз метеоролога Алексея Пулина.

Сейчас в Олбани: +9° 4 м/с 81% 749 мм рт. ст. +7°

«В ночь на среду, когда вовлеченная в систему циклона со стороны Якутии воздушная масса распространится на территорию Западной Сибири, по северу и востоку Свердловской области возможно кратковременное похолодание до −18, −23», — говорится в сообщении.

ЕАН писал, что, по прогнозу синоптиков, большая часть новой недели пройдет под влиянием северных воздушных потоков, с преобладанием умеренно морозной погоды (на 1−2 градуса ниже нормы). Снегопады пройдут в Свердловской области 12 и 14 ноября при прохождении через Урал атмосферных фронтов. В конце рабочей недели Североатлантический циклон, выйдя в Баренцево море, обеспечит смену направленности движения воздушных масс — на Урал поступит более теплый воздух с европейской территории России.