Метеоролог предупредил свердловчан о похолодании до −23 градусов

ЕАН писал, что, по прогнозу синоптиков, большая часть новой недели пройдет под влиянием северных воздушных потоков, с преобладанием умеренно морозной погоды (на 1−2 градуса ниже нормы). Снегопады пройдут в Свердловской области 12 и 14 ноября при прохождении через Урал атмосферных фронтов. В конце рабочей недели Североатлантический циклон, выйдя в Баренцево море, обеспечит смену направленности движения воздушных масс — на Урал поступит более теплый воздух с европейской территории России.