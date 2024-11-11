Отключение света в Севастополе в понедельник — адреса и сроки

С 09:00 до 17:00 на время проведения работ в течение часа-полутора будет отключен свет в некоторых домах на улицах Камышовое шоссе, Амет-Хана Султана, Согласия, Ирисовая, Кольцевая, Шафрановая, Журналиста Хамадана, Писателя Аверченко, Геннадия Черкашина, Композитора Боголепова, Аллея Астапова, Рыбальченко, Славянская, а также в переулке Хвойный (и Хвойный тупик), проездах Розовом и Вербеновом, на Парижском бульваре и в СНТ «Здоровье» и «Победа».