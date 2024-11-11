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Отключение света в Севастополе в понедельник — адреса и сроки

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник для выполнения неотложных ремонтных работ будет отключено электричество в некоторых районах. Об этом сообщает Telegram-канал «Севастопольэнерго».

Источник: РИА "Новости"

С 09:00 до 12:00 света не будет в некоторых домах КСП «Красный Октябрь», с 09:00 до 16:00 — на улице Синопской.

На период с 13:00 до 16:00 ожидается отключение электричества в селе Родное на улице Балаклавской и на территории КСП «Память Ленина».

С 09:00 до 17:00 на время проведения работ в течение часа-полутора будет отключен свет в некоторых домах на улицах Камышовое шоссе, Амет-Хана Султана, Согласия, Ирисовая, Кольцевая, Шафрановая, Журналиста Хамадана, Писателя Аверченко, Геннадия Черкашина, Композитора Боголепова, Аллея Астапова, Рыбальченко, Славянская, а также в переулке Хвойный (и Хвойный тупик), проездах Розовом и Вербеновом, на Парижском бульваре и в СНТ «Здоровье» и «Победа».

ЖКХ