«На содержание внуков»: с бабушки детей пыталась взыскать алименты казахстанка

В публикации уточняется, что согласно ст. 152 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» истец имеет право на взыскание алиментов с дедушки и бабушки в случае невозможности получения содержания от трудоспособного отца детей. При этом нормами Кодекса обязанность по содержанию несовершеннолетних детей возложена в первую очередь на родителей, и обязательства других членов семьи могут быть рассмотрены лишь в случае, когда невозможно взыскать алименты с родителей из-за их возраста или болезни (инвалидности).