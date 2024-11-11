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Самарские синоптики предупредили о гололедице в ближайшие дни

В Приволжском УГМС рассказали, что в ближайшие дни, с 11 по 13 дня, в Самаре и по области ожидается легкий мороз. Снега, по прогнозам, не будет, но возможна гололедица.

Сейчас в Олбани: +9° 4 м/с 87% 747 мм рт. ст. +7°

В понедельник, 11 ноября, в Самаре облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +1…+3 °C.

Во вторник, 12 числа, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Осадков по-прежнему не ожидается. Ветер юго-западный, западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью −1…-6 °C, днем −2…+3 °C. Местами на дорогах гололедица.

В среду, 13 ноября, в Самарской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем — небольшие, в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, 5…10 м/с. Ночная температура воздуха −1…-6 °C, дневная −2…+3 °C. Местами на дорогах гололедица.