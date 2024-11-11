Самарские синоптики предупредили о гололедице в ближайшие дни

В понедельник, 11 ноября, в Самаре облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +1…+3 °C.
Во вторник, 12 числа, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Осадков по-прежнему не ожидается. Ветер юго-западный, западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью −1…-6 °C, днем −2…+3 °C. Местами на дорогах гололедица.
В среду, 13 ноября, в Самарской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем — небольшие, в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, 5…10 м/с. Ночная температура воздуха −1…-6 °C, дневная −2…+3 °C. Местами на дорогах гололедица.