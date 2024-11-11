«Помогите, внутри мои малыши!»: мама вышла в магазин, а вернувшись, не смогла войти в дом из-за пожара

Двух полицейских из Иркутска наградили медалью МВД России «За смелость во имя спасения». Рискуя собственной жизнью они вытащили из огня троих детей. Напомним, 1 мая 2024 плотный едкий дым просочился в подъезд дома по улице Баумана. Дышать было невозможно и жильцы самостоятельно эвакуировались, только вот в соседской квартире, откуда начался пожар, оставались заперты трое малышей. К месту в числе первых приехали двое сержантов полиции Жаргал Дармаев и Павел Лизнев. Быстро оценив ситуацию и не оставив минуты на сомнения, мужчины бросились спасать детей из ловушки пламени.
— Мы просто выполняли свою работу, — скромно и без лишних подробностей рассказывают о своем героическом поступке сержанты полиции МУ МВД России «Иркутское» Жаргал Дармаев и Павел Лизнев.
Все спасение запечатлела нагрудная камера одного из полицейских. Когда мужчины бросились в подъезд, к дому вернулась мать запертых в охваченной огнем квартире детей. Позже выяснилось, что она отбежала в магазин на пару минут. Женщина попыталась подняться на второй этаж, но из-за дыма стала задыхаться. Сержанты решили найти другой путь для спасения и им стало окно.
— Поднялись на крышу пристройки с другой стороны здания, и я забрался на парапет, — рассказывает Жаргал Дармаев.
Чтобы Жарагал не сорвался, его за ноги страховал Павел. Но тут возникла новая проблема — паника. Малыши не понимали, что происходит, и начали плакать. Но слаженные действия и умение оставаться спокойными даже в критических ситуациях помогли полицейским вытащить всех детей целыми и невредимыми.
— К счастью, они оказались рядом и сработали отлично! Я безумно благодарна им за спасение детей. Конечно, я пыталась подняться, пробежала первый пролет, но дальше начала задыхаться из-за дыма, — рассказывает мама спасенных ребят.
Когда малышей передали маме, Павел и Жаргал вернулись в задымленный подъезд и продолжили выводить жильцов.
— Профессия полицейского не только требует высокой квалификации и отточенных навыков, собранности и самоотдачи, но и предполагает работу в условиях повышенного риска. Сейчас можно с уверенностью сказать: героическими поступками вы показали, что обладаете всеми этими качествами, — подчеркнул министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Министр внутренних дел России наградил полицейских мобильного взвода ОБ ППСП МВД России «Иркутское» сержанта полиции Жаргала Дармаева и старшего сержанта полиции Павла Лизнева.