«Помогите, внутри мои малыши!»: мама вышла в магазин, а вернувшись, не смогла войти в дом из-за пожара

Двух полицейских из Иркутска наградили медалью МВД России «За смелость во имя спасения». Рискуя собственной жизнью они вытащили из огня троих детей. Напомним, 1 мая 2024 плотный едкий дым просочился в подъезд дома по улице Баумана. Дышать было невозможно и жильцы самостоятельно эвакуировались, только вот в соседской квартире, откуда начался пожар, оставались заперты трое малышей. К месту в числе первых приехали двое сержантов полиции Жаргал Дармаев и Павел Лизнев. Быстро оценив ситуацию и не оставив минуты на сомнения, мужчины бросились спасать детей из ловушки пламени.