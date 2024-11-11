На омские дороги выйдут 100 единиц техники и 145 рабочих

Снег разной интенсивности и похолодание — такой прогноз дают синоптики на всю нынешнюю неделю. Дорожники усиленно готовятся к борьбе со стихией.
Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, планируется вывести на дороги Омска 100 единиц спецтехники. Остановки, пешеходные переходы и тротуары будут вручную очищать от снега и наледи 145 рабочих.
Дорожная техника уже сейчас работает в круглосуточном режиме. За минувшие сутки на дорогах города было использовано 1066 тонн противогололедных материалов.