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На омские дороги выйдут 100 единиц техники и 145 рабочих

Дорожные службы готовятся к похолоданию и снегопаду.

Источник: Комсомольская правда

Снег разной интенсивности и похолодание — такой прогноз дают синоптики на всю нынешнюю неделю. Дорожники усиленно готовятся к борьбе со стихией.

Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, планируется вывести на дороги Омска 100 единиц спецтехники. Остановки, пешеходные переходы и тротуары будут вручную очищать от снега и наледи 145 рабочих.

Дорожная техника уже сейчас работает в круглосуточном режиме. За минувшие сутки на дорогах города было использовано 1066 тонн противогололедных материалов.