Уфимские власти расселят и снесут признанным аварийный жилой дом

В Калининском районе Уфы расселят и снесут аварийный жилой дом. Это следует из документа, опубликованного на сайте городского Управления земельными и имущественными отношениями.
Речь идет о двухэтажном здании № 24 на улице Лермонтова. Власти признали объект аварийным и подлежащим сносу.
Ликвидацией дома в рамках комплексного развития территории жилой застройки займется «Специализированный застройщик — Управление комплексной застройки № 12 КПД». Предприятию поручили оценить изымаемую недвижимость и безвозмездно передать городу благоустроенное жилье для выселяемых из здания граждан.
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