Первый замглавы Минусинска уволен в связи с утратой доверия

В связи с утратой доверия уволен первый замглавы Минусинска.
В ноябре 2022 года у главы Минусинска появился новый первый заместитель. Он прибыл из Москвы.
Прокуратура выявила, что у мужчины имеется долг более 5 млн руб. и перед трудоустройством на новую работу он направил в арбитражный суд Москвы заявление о признании его банкротом. При этом чиновник при трудоустройстве не отразил сведения о долгах и введённой процедуры банкротства, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Также в сведениях о доходах он завысил доход, полученный на предыдущем месте работы.
Прокуратура внесла в администрацию представление и потребовала уволить чиновника из-за утраты доверия. Но уже бывший глава решил дать своему заму возможность уволиться по собственному желанию.
Добился законности прокурор через суд, который изменил основания и формулировки увольнения мужчины с собственного желания на утрату доверия.