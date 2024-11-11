Первый замглавы Минусинска уволен в связи с утратой доверия

Прокуратура выявила, что у мужчины имеется долг более 5 млн руб. и перед трудоустройством на новую работу он направил в арбитражный суд Москвы заявление о признании его банкротом. При этом чиновник при трудоустройстве не отразил сведения о долгах и введённой процедуры банкротства, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.