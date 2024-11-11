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Первый замглавы Минусинска уволен в связи с утратой доверия

Он имел долги на 5 млн руб. и направил в арбитражный суд заявление о признании его банкротом.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В связи с утратой доверия уволен первый замглавы Минусинска.

В ноябре 2022 года у главы Минусинска появился новый первый заместитель. Он прибыл из Москвы.

Прокуратура выявила, что у мужчины имеется долг более 5 млн руб. и перед трудоустройством на новую работу он направил в арбитражный суд Москвы заявление о признании его банкротом. При этом чиновник при трудоустройстве не отразил сведения о долгах и введённой процедуры банкротства, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Также в сведениях о доходах он завысил доход, полученный на предыдущем месте работы.

Прокуратура внесла в администрацию представление и потребовала уволить чиновника из-за утраты доверия. Но уже бывший глава решил дать своему заму возможность уволиться по собственному желанию.

Добился законности прокурор через суд, который изменил основания и формулировки увольнения мужчины с собственного желания на утрату доверия.