Движение по Введенскому каналу в центре Петербурга ограничат до конца декабря

В частности, в Адмиралтейском районе на период с 11 ноября по 25 декабря в связи с производством работ по прокладке электрокабеля ограничивается движение транспорта по Введенскому каналу — на участке от набережной Обводного канала до Загородного проспекта, а также по Загородному проспекту — от Подъездного переулка до Звенигородской улицы.