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В школах Самары вместо звонков будут звучать мелодии песен

Самарские музыканты записали мелодии, которые будут звучать вместо звонков по всей России.

Источник: Комсомольская правда

Вместо традиционных звонков в школах Самары будут звучать мелодии песен. В школах по всей страны запустили проект «Музыка вместо звонков». Каждый месяц мелодии будут разными, приуроченными к памятным датам.

— В ноябре вместо звонков прозвучат отрывки из песен Александры Пахмутовой к 95-летию со дня рождения композитора, — сообщила пресс-служба минпросвещения РФ.

В школах вместо звонков будут звучать четыре песни — «Хорошие девчата», «Трус не играет в хоккей», «Надежда», «Орлята учатся летать». Мелодии для звонков записывали музыкальные коллективы всего из трех городов — Москвы, Самары и Казани. А в декабре звонки заменят фрагменты из балетов, которые написал Петр Чайковский.

музыка