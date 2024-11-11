В школах Самары вместо звонков будут звучать мелодии песен

В школах вместо звонков будут звучать четыре песни — «Хорошие девчата», «Трус не играет в хоккей», «Надежда», «Орлята учатся летать». Мелодии для звонков записывали музыкальные коллективы всего из трех городов — Москвы, Самары и Казани. А в декабре звонки заменят фрагменты из балетов, которые написал Петр Чайковский.