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За звонок от мошенников в Омске оштрафовали оператора связи

Мобильный оператор пропустил к абоненту вызов с подменного номера.

В ноябре прошлого года жителю Центрального округа Омска позвонили на сотовый с неизвестного российского номера. На том конце провода оказались мошенники, которым мужчина опрометчиво поверил и в итоге потерял 300 тысяч рублей.

Как установили в полиции, аферисты звонили с территории другого государства. По данному факту провела проверку прокуратура Центрального округа.

Как показала проверка, мошенники использовали поддельный номер, соответствующий нумерации в российской системе. А сотовый оператор звонок с подменного номера опрометчиво пропустил, хотя должен был заблокировать вызов.

За неисполнение обязанностей по прекращению оказания услуг связи оператора привлекли к административной ответственности. По результатам рассмотрения постановления прокурора организацию оштрафовали на 600 тысяч рублей.