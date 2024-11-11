За звонок от мошенников в Омске оштрафовали оператора связи

В ноябре прошлого года жителю Центрального округа Омска позвонили на сотовый с неизвестного российского номера. На том конце провода оказались мошенники, которым мужчина опрометчиво поверил и в итоге потерял 300 тысяч рублей.
Как установили в полиции, аферисты звонили с территории другого государства. По данному факту провела проверку прокуратура Центрального округа.
Как показала проверка, мошенники использовали поддельный номер, соответствующий нумерации в российской системе. А сотовый оператор звонок с подменного номера опрометчиво пропустил, хотя должен был заблокировать вызов.
За неисполнение обязанностей по прекращению оказания услуг связи оператора привлекли к административной ответственности. По результатам рассмотрения постановления прокурора организацию оштрафовали на 600 тысяч рублей.