Китай осуществил запуск коммерческой ракеты Kinetica-1 с 15 спутниками

ПЕКИН, 11 ноября. /ТАСС/. Китайская компания Zhongke Yuhang («Чжункэ юйхан», англ. CAS Space) успешно вывела на орбиту 15 спутников при помощи коммерческой ракеты-носителя Kinetica-1. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его сведениям, старт был осуществлен в 12:03 по пекинскому времени (07:03 мск) с площадки инновационной экспериментальной зоны коммерческих космических запусков Дунфэн на севере страны. Для ракеты Kinetica-1 это пятый запуск.
В частности, на этот раз были запущены 3 экспериментальных аппарата группировки Shiyan-26 («Шиянь-26»), спутник дистанционного зондирования Jilin-1 Gaofen-05B («Цзилинь-1 Гаофэнь-05-би»), Pingtai-02A03 («Пинтай-02-эй-03»), 6 микроспутников Yunyao-1 («Юньяо-1»), 2 аппарата Xiguang-1 («Сигуан-1»), оманский Aman-1 и Tianyan-24 («Тяньянь-24»).
Kinetica-1 (кит. «Лицзянь-1») — четырехступенчатая твердотопливная ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 31 метр в длину и может доставить на низкую околоземную орбиту до 2 тонн полезного груза (1,5 т на солнечно-синхронную орбиту). Предыдущие ее четыре запуска тоже были успешными.
Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.