Американец Керби рассказал о планах создать «американскую деревню» в России

«Мне кажется, наша страна никогда не знала мира, но очень его хочет. В Колумбии до сих пор орудуют многочисленные повстанческие группировки, в различных районах идут активные боевые действия. Для меня Россия — это возможность учиться и помочь нашим народам. Колумбийский журналист Хайме Гарсон говорил: “Если вы, молодые, не возьмете в руки бразды правления собственной страной, никто не спасет вас”. Я хочу реальных изменений в своей стране, и, кажется, Россия открыла для меня двери, чтобы я мог это сделать», — подчеркнул Гонсалес.