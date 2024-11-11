В Союзе пенсионеров раскритиковали действующую индексацию пенсий

По его оценке, набор питания одного человека обойдется в среднем в 6 656,5 рубля, коммунальные услуги за однокомнатную квартиру — 3 728,5 рубля в месяц. Еще около 3 000 рублей уйдет на лекарства. Итого — 13 385 рубля в 2024 году на базовые потребности в месяц. При этом в среднем десяток яиц подорожал на 31%, сахар — на 21%, а стоимость продуктовой корзины возросла на треть, привел статистику Никитин. Повышение тарифов ЖКХ по субъектам РФ составило 9,8%, а лекарства подорожали на 25%, добавил парламентарий.