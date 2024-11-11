Американец Керби рассказал о планах создать «американскую деревню» в России

Американский режиссер, итальянский граф, колумбийский студент — их объединяет лишь то, что они недавно переехали жить в Москву. Первый решил, что так будет лучше для детей, второй хочет «строить мосты» между РФ и другими странами, а третий считает, что переезд поможет ему в будущем добиться «реальных изменений» на родине. Зачем на самом деле иностранцы покидают свои дома и что ищут в России — узнала «Газета.Ru».
По словам чиновников, все больше граждан из недружественных стран хотят поселиться в России по идеологическим соображениям. С осени 2024 года для них действует упрощенная процедура: можно не ждать квоту, не подтверждать знание русского языка и законов РФ.
Чтобы понять мотивы переселенцев, «Газета.Ru» поговорила с теми, кто уже переехал в Россию из дальнего зарубежья.
«Если едете в Россию, будьте осторожны».
Джозеф Роуз — житель Флориды, учился на режиссера в Нью-Йорке, поработал в Голливуде, а затем открыл свой бизнес — частный детский сад. Светлана Анохина — жительница Москвы, по образованию лингвист и психолог, работала в столице переводчиком.
Познакомились они случайно. Светлана поехала в США на конференцию, а заодно — встретиться с друзьями.
«У нас были общие знакомые, но мы никогда не виделись. Оба состояли в браке, у нас были дети, потом мы оба развелись и в конце концов случайно оказались в одной компании в Калифорнии и отлично поладили», — рассказал Джозеф «Газете.Ru».
Уже через несколько месяцев он вместе с отцом полетел в Россию, чтобы посмотреть, как Светлана живет в далекой незнакомой стране.
Реальность, по его словам, оказалась не такой пугающей. За ним по пятам не ходили чекисты, Москва была чистой и спокойной, прохожие — приветливыми, а Светлана согласилась стать его девушкой. Вскоре пара заключила брак. Сначала супруги жили во Флориде, но затем решили переехать в российскую столицу.
«Никаких предпосылок, чтобы навсегда покидать Америку, не было, мы не думали, что она была ужасной. Мне кажется, у нас была прекрасная жизнь, хороший дом, свой бизнес, но жена скучала по родине, и мы подумали, что детям будет лучше расти в России», — объяснил Джозеф.
В феврале 2022 года семья приехала в Москву. На получение вида на жительство для Джозефа ушло больше полугода: собрать все необходимые бумаги оказалось непросто даже для его русскоговорящей супруги.
«Это было довольно стрессовое мероприятие. Виза у Джозефа была на полгода, и мы не успели собрать все документы, хотя очень старались. Нашли ошибку в переводе имени, справка об отсутствии судимости была на уровне штата, а нужна на федеральном. Мужу пришлось выезжать из страны и снова возвращаться», — поделилась Светлана.
Теперь впереди новый квест: Джозефу нужно выучить русский, чтобы устроиться на работу и сдать экзамен для получения гражданства.
«Он старается, регулярно занимается, но знаний, чтобы сдать экзамен, еще не хватает. Пока учит язык, решил завести блог и рассказывать другим о жизни в России», — рассказала Светлана.
За два года на канал Роуза подписались 63 тыс. человек. Многие зрители из Америки стали обращаться к паре за советом по переезду — так родился семейный бизнес-проект.
«Сибирь это круто, но крутых людей мало».
Регулярная стрижка травы у дома, тайные похороны любимой собаки во дворе (официально это запрещено), лимит наказаний для меньшинств в школах, полицейские, переворачивающие квартиру вверх дном без ордера, — у Тима Керби с детства было много претензий к Америке.
Еще в 2000-х годах он обосновался в Москве, стал журналистом и автором блога «Самый русский американец». Получая десятки писем от иностранцев с просьбой помочь с переездом, придумал свой бизнес-проект — американская деревня.
По его плану в Подмосковье должен был появиться целый поселок, где американцы могли бы купить землю, построить дома и жить, став частью российской экономики.
Помощь с документами желающим оказывал бы юрист. «Даже с новой возможностью мигрировать по идеологическим причинам все равно сложновато. Ну кто из иностранцев после трех месяцев в России сможет оформить заявление на чистом бюрократическом русском языке? Без миграционного юриста это самострел», — заявил Керби «Газете.Ru».
Однако в его бизнес-стратегию внесла коррективы российская экономика.
«Все стало очень-очень дорого, счет за электрификацию был в сотни миллионов рублей. Госфинансирование или частное финансирование мы не получили. В итоге придумали новую концепцию — делать “американский квартал” в существующем СНТ», — рассказал американец.
По его словам, первые семьи уже купили свои участки, началась стройка дома, но пока спрос невелик. Тим надеется, что его идея заинтересует российских губернаторов, и им удастся договориться о кредитах для иностранцев.
«Я хочу, чтобы люди, которые приехали, например, могли взять какой-нибудь кредит через банк или государство, а потом вернули его. Бесплатно давать землю и дом нельзя, иначе приедет человеческий мусор, как в Лондоне», — пояснил Керби.
Реализовать проект, по его мнению, реалистичнее всего в Ленинградской, Московской и Нижегородской областях или в Краснодарском крае.
Сам Керби уверен, что смог бы жить в любом регионе России, если бы ему выделили средства на строительство. Закалку, по его словам, прошел еще в детстве, воспитываясь в американском «гетто» и два года работая преподавателем в казахстанской деревне по программе «Корпуса мира».
«Изначально я хотел поехать в Польшу, потому что на стороне мамы у меня есть польские корни, но из стран, где много славян, мне предлагали или сейчас ехать в Казахстан, или через полгода в Украину», — объяснил он.
После возвращения домой Керби понял, что светлого будущего в Америке у него нет, и уехал в Москву, в которой было проще всего оформить документы на переезд. За все время жизни в России он успел ответить на вопрос «зачем» сотни тысяч раз. Говорит, чтобы не повторяться, пришлось даже выпустить книгу.
По словам Керби, он, как и многие другие, приехал сюда за свободой.
Свою цель американец видит в том, чтобы показывать русским: «не все так плохо».
«Это какая-то тюрьма».
Уроженец Милана Пьетро Страмецци приехал в Москву пять месяцев назад. Россию он считает последним оплотом традиционных ценностей и Третьим Римом.
По линии отца Пьетро итальянский граф, а по линии матери — внук капитана первого ранга ВМФ СССР. Несмотря на русские корни, долгое время с Россией его связывало только второе гражданство.
«Мама уехала из Петербурга в Италию еще в 90-х, как только ей исполнилось 18 лет. Она стала пианисткой и познакомилась с отцом. По-русски дома мы не разговаривали, я рос как итальянец», — рассказал он корреспонденту «Газеты.Ru».
Когда Страмецци было 10 лет, социальные службы забрали его из семьи и поместили в детский дом.
Добиться возвращения ребенка родителям удалось через суд. По словам Пьетро, помогли дорогостоящий адвокат и взятки. Именно этот эпизод Страмецци назвал одной из причин, по которым он возненавидел нынешнюю Италию.
Новую родину в виде России он обрел, влюбившись в русскую девушку. Они познакомились летом 2020 года, когда Пьетро приехал на лето в Санкт-Петербург.
«Мы общались ежедневно, но она не разговаривала ни на английском, ни на итальянском, поэтому я стал учить русский — читал классику, особенно Достоевского, знакомился с историей. Отношения у нас не сложились, но я все больше и больше интересовался Россией», — поделился Пьетро.
Окончив школу, он поступил в католический университет Святого Сердца в Милане на факультет международных отношений. С началом СВО стал активно поддерживать пророссийские движения в Милане. Вступил в комитет «Останови войну», участвовал в митинге против поставок оружия на Украину, возглавил молодежное отделение международной культурной ассоциации «Аристократия Европы», выступающей за традиционные ценности.
В университете такую деятельность не оценили.
В марте 2024-го Пьетро поехал на Всемирный фестиваль молодежи в России и решил не возвращаться. «Я познакомился с прекрасными людьми из разных стран, которые думают так же, как я. После этого в Италии меня стали называть иноагентом и диссидентом. К отцу, который придерживался таких же взглядов, как я, приходили с обысками», — рассказал он.
В Москве Страмецци работает в нефтяной компании и продолжает выступать на форумах и конференциях, высказываясь против ЛГБТ-пропаганды и за традиционные ценности.
«Я переехал не для того, чтобы просто хорошо жить в России. Я хочу продолжать свою политическую борьбу, строить мосты между Россией и другими странами. Москва стала для меня Третьим Римом. То, что объединяет — это не кровь или этнос, а общие принципы, двуглавый орел и вера в Христа. Это моя родина, и хотелось бы, чтобы здесь не повторялось то, что произошло на Западе», — объяснил Страмецци свою позицию.
«Наша страна никогда не знала мира».
Хуан Гонсалес родился в столице Колумбии Боготе в консервативной христианской семье. Назвать его жизнь мирной и размеренной сложно. Окончив колледж, Хуан поступил в Колумбийский государственный университет на факультет спортивных дисциплин. Изрядную часть времени проводил не за учебниками, а на уличных акциях протеста.
«В наших университетах много коррупции, администрация воровала средства, зачастую преподаватели не проводили лекции, просто говорили: “Сами занимайтесь”. Поэтому у нас молодежь активно борется за свои права. Мы постоянно спрашивали: где деньги?» — рассказал Гонсалес «Газете.Ru».
Вместе с товарищами он добивался, чтобы в корпусе, который располагался за городом, построили хотя бы столовую. Тендер выиграла компания, замешанная в коррупционных скандалах и поставляющая некачественную еду. И таких примеров, уверяет Гонсалес, было много.
В свободное время он изучал историю российско-колумбийских отношений. В 2022 году увидел квиз на знание России, из интереса решил поучаствовать и набрал 1500 пунктов (у большинства результат был около 300−400). Победителей пригласили в посольство РФ, но прийти смог только он.
Вначале ему действительно вручили книжки, а затем спросили, не хочет ли он учиться в России.
«Я не знал, смогу ли претендовать на обучение, так как уже числюсь в университете, но раз появилась возможность, ответил, что, конечно, да. Заодно спросил, не хотели ли бы они посетить мой университет, чтобы продвигать отношения между русскими и колумбийскими вузами и рассказать о возможности обучения и другим», — поделился Гонсалес.
Отношения Хуана с администрацией университета в лучшем случае можно было назвать прохладными, поэтому, чтобы провести встречу, пришлось подключить навыки и начинающего дипломата, и студента-бунтаря.
В следующие месяцы он ходил по учебным заведениям, рассказывая ученикам о стипендиях, и организовал сразу несколько видеоконференций на тему российско-колумбийских отношений.
«Я был единственным выступающим, а среди слушателей — эксперты в сфере международных отношений. И они обращались ко мне с вопросами, как к специалисту. Для меня это настоящая победа. Мне кажется, дипломатия должна быть инклюзивной. В ней должно быть место не только взрослым людям, которые собираются в красивом месте в красивых костюмах, но и молодым, которые готовы действовать», — заявил Хуан.
В Москве он поступил в Высшую школу экономики на политолога. Для человека, который только начал учить русский, заполнение всех документов оказалось крайне сложной задачей.
«Могу только сказать спасибо, что в тот момент я уже хоть немножко говорил по-русски. Каждый раз просил повторить помедленнее, и люди помогали. Сложнее пришлось моему одногруппнику из Эквадора, который совсем не знал языка. Бывало, чиновникам не хватало терпения все объяснять и его просто посылали к черту. К счастью, не то чтобы часто», — вспоминает Гонсалес.
Учителями русского для юноши стали не репетиторы, а обычные прохожие. Он спрашивал у них дорогу, общался в очередях и в магазине. По его словам, это помогло быстрее преодолеть языковой барьер и завести новые знакомства.
Общественную дипломатию Хуан тоже не оставил. Возглавил в Москве команду волонтеров, которые помогают колумбийцам получить стипендии на обучение.
«Мне кажется, наша страна никогда не знала мира, но очень его хочет. В Колумбии до сих пор орудуют многочисленные повстанческие группировки, в различных районах идут активные боевые действия. Для меня Россия — это возможность учиться и помочь нашим народам. Колумбийский журналист Хайме Гарсон говорил: “Если вы, молодые, не возьмете в руки бразды правления собственной страной, никто не спасет вас”. Я хочу реальных изменений в своей стране, и, кажется, Россия открыла для меня двери, чтобы я мог это сделать», — подчеркнул Гонсалес.